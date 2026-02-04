I procuratori statunitensi chiedono l'ergastolo per un uomo condannato per aver tentato di assassinare Trump in Florida

HQ

I procuratori federali statunitensi chiedono l'ergastolo per Ryan Routh, l'uomo condannato per aver tentato assassinio di Donald Trump durante una partita di golf in Florida nel 2024. Routh dovrebbe essere condannato mercoledì dalla giudice distrettuale statunitense Aileen Cannon a Fort Pierce, dopo la sua condanna per accuse che includono tentato uccidere un candidato presidenziale e molteplici reati legati alle armi da fuoco.

Secondo i procuratori, Routh ha trascorso settimane a pianificare l'attacco prima di posizionarsi vicino al golf club di Trump a West Palm Beach, puntando con un fucile tra i cespugli mentre giocava il candidato repubblicano dell'epoca. Un agente dei Servizi Segreti lo ha avvistato prima che Trump entrasse nell'area, spingendo l'agente ad aprire il fuoco dopo che Routh aveva puntato la sua arma nella direzione dell'agente. Routh fuggì senza sparare e fu successivamente arrestato.

I pubblici ministeri sostengono che Routh non ha mostrato alcun rimorso e continua a rifiutare la responsabilità delle sue azioni, giustificando l'ergastolo secondo le linee guida federali. La sua difesa ha invece chiesto una pena ridotta di 20 anni più un periodo obbligatorio di sette anni, citando la sua età e sostenendo che una pena inferiore all'ergastolo sarebbe sufficiente. Più tardi oggi scopriremo di più...

Tentato assassinio di Trump in Florida (settembre 2024):