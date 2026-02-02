I profitti di Tesla crollano nel pieno di un pivot robotico

HQ

Tesla rimane uno dei maggiori produttori mondiali di veicoli elettrici e può essere generalmente attribuita al fatto che ha almeno spinto l'adattamento mondiale del veicolo elettrico personale. Ma negli ultimi trimestri finanziari, la leadership di Tesla ha chiarito di vedere il suo business automobilistico nel secondo piano, mentre si prepara a cambiare direzione verso la produzione di un robot personale chiamato Optimus.

Come possono riportare gli InsideEV, hanno recentemente annunciato una diminuzione del 46% anno su anno dei profitti, da 7,1 miliardi di dollari a 3,8 miliardi.

Gli analisti affermano che questo impatto può ancora essere in parte attribuito alle controversie politiche di Musk, ma Musk e il consiglio sembrano determinati a attribuire questo a un cambio di svolta produttivo verso i robot e le robotassie menzionate di cui si è parlato – motivo per cui la produzione del Model S e del Model X è cessata poco tempo fa.

Alla stessa chiamata degli investitori, Musk ha anche annunciato che Tesla investirà 2 miliardi di dollari in xAI - l'altra azienda di Musk, che per prima parte crea il controverso chatbot Grok.