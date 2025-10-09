I progetti sono entrati a far parteThe Outer Worlds 2 di Xbox Design Lab

HQ

Come sai, Xbox Design Lab ti consente di creare i tuoi controller Xbox da una gamma quasi infinita di opzioni, inclusi colori, materiali e altro ancora. Ma di tanto in tanto, ci sono anche scelte con temi dai giochi e di recente abbiamo riferito che puoi creare The Witcher e Ninja Gaiden controller con il servizio.

Ora, questi sono stati ampliati di nuovo con i design The Outer Worlds 2, in particolare The Moon Man, e puoi usarlo sia per i controller standard che per i controller Xbox Elite Series 2. Se vuoi creare qualcosa di interessante in tempo per il rilascio di The Outer Worlds 2 il 24 ottobre, vai rapidamente a questo link e inizia.

L'abbiamo provato rapidamente noi stessi e abbiamo pensato che il motivo fosse adatto per qualcosa di più colorato, quindi è così che è venuto fuori.