I pubblici ministeri chiedono la pena di morte per il caso dell'omicidio di Charlie Kirk

HQ

L'assassinio di Charlie Kirk ha fatto notizia negli ultimi giorni. Ora, i pubblici ministeri dello Utah hanno annunciato che perseguiranno la pena di morte contro Tyler Robinson, l'uomo accusato di aver ucciso il commentatore conservatore Charlie Kirk durante un evento universitario. I documenti del tribunale suggeriscono che Robinson ha ammesso il crimine in scambi di messaggi con il suo coinquilino, descrivendo sia il movente che la preparazione. Le autorità dicono che si è sbarazzato delle prove, ha tentato di coprire le tracce digitali e alla fine si è arreso dopo l'intervento della famiglia. Naturalmente, se vuoi saperne di più, puoi farlo tramite il seguente link. Go!