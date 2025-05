I pubblici ministeri spagnoli fanno appello contro l'assoluzione di Dani Alves dall'accusa di stupro a causa di un'errata interpretazione "crudele e arbitraria" delle prove

HQ

Dani Alves, ex calciatore brasiliano di Siviglia, Barcellona, Juventus, Paris Saint-Germain, è stato accusato di aver violentato una donna in una discoteca di Barcellona il 30 dicembre 2022. Dopo essere stato messo in custodia, è stato dichiarato colpevole di stupro in un processo nel febbraio 2024, ma è stato rilasciato dal carcere dopo aver pagato una cauzione di un milione di euro.

Tuttavia, il caso è andato a rotoli il 28 marzo di quest'anno, quando la Corte Suprema della Catalogna ha risposto all'appello di Alves e ha ribaltato la sua condanna, perché il tribunale ha ritenuto che il caso avesse un'incongruenza per quanto riguarda le prove biologiche. Questo ha annullato il suo divieto di viaggio e l'ordine restrittivo e gli ha concesso un risarcimento.

Ora, l'ufficio del pubblico ministero in Spagna si appella alla decisione della Corte Suprema catalana, difendendo le prove che il tribunale ha usato per assolvere Alves come un'interpretazione errata che contraddice il rapporto scientifico, è "arbitraria e crudele" e condanna moralmente la vittima, che rimane anonima (via RTVE).

In particolare, la prova che la corte ha utilizzato per assolvere Alves è stata quella di aver trovato il DNA di Alves nella sua bocca, credendo provenisse dallo sperma, quando l'accusatore aveva detto che non c'era stata fellatio prima del coito. I pubblici ministeri ora sostengono che il DNA nella sua bocca potrebbe provenire da altre fonti, come baci o condivisione di un drink.

I pubblici ministeri ricordano anche che il consenso è revocabile e il fatto che l'accusatrice sia entrata nel bagno dove è avvenuto il rapporto sessuale con lui non significa che fosse disposta a farlo, e non toglie la sua credibilità.