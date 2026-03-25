I Romani usarono "un'antica mitragliatrice" per attaccare Pompei

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Gli eserciti romani antichi sono noti per la loro potenza ed efficienza, ma nuove ricerche suggeriscono che i Romani avessero sistemi d'arma ancora più sofisticati di quanto si pensasse in precedenza.

Secondo i ricercatori italiani, che hanno riportato le loro scoperte in una pubblicazione scientifica Heritage, ci dicono che i danni circolari trovati sulle mura di Pompei molto probabilmente provenivano da un cosiddetto "polybolos", una catapulta ripetuta di origine greca. Questa è quella che i ricercatori descrivono come una sorta di "antica mitragliatrice", come riportato da The Telegraph e Tekniikan maailma.

Lo studio si basa sulla scoperta di strani crateri a forma di ventaglio sulla parete nord di Pompei. Questi danni sono stati eccezionalmente ben conservati, nonostante le riparazioni dell'epoca romana, i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale e i disastri naturali. I ritrovamenti risalgono all'89 a.C., quando l'esercito romano guidato da Lucio Cornelio Silla assediò la città. Alla fine, Silla riuscì a isolare la città, tagliarne le vie di rifornimento e costringerla alla resa dopo un lungo assedio.

I ricercatori dell'Università Luigi Vanvitelli della Campania e dell'Università di Bologna hanno trascorso cinque anni ad analizzare i danni utilizzando tecniche moderne di misurazione digitale. Costruirono modelli tridimensionali dei danni alle mura e li confrontarono con la tecnologia militare antica conosciuta. I risultati suggerirono fortemente l'uso di un polybolos, capace di sparare proiettili con punte metalliche in rapida successione. Il polybolos stesso si basa sull'ingegneria greca e si differenzia dalle catapulte tradizionali per la presenza di un meccanismo di carico automatizzato.

I ricercatori hanno anche sottolineato che i crateri trovati nelle mura di Pompei non erano stati creati a seguito della breccia delle fortificazioni. L'idea era specificamente eliminarne i difensori.

Il destino finale di Pompei è noto soprattutto per l'eruzione del Vesuvio nel 79 d.C., che ricoprì la città di cenere e pomice. Fu questa catastrofe che contribuì anche a preservare strutture e danni più antichi, che ora forniscono nuove informazioni sulla guerra antica.

Il programma televisivo americano Mythbusters una volta cercò di costruire i propri poliboli. Il loro progetto aveva i suoi problemi.