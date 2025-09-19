Gamereactor

  •   Italiano

Accedi
Gamereactor
Notizie dal mondo

I senatori statunitensi spingono per il riconoscimento dello Stato palestinese

La risoluzione a guida democratica segna la prima mossa del Senato nel contesto del conflitto in corso a Gaza.

HQ

Abbiamo appena ricevuto la notizia che un gruppo di senatori statunitensi ha presentato la prima risoluzione al Senato che chiede il riconoscimento di uno Stato palestinese, segnalando un sottile cambiamento a Washington mentre il conflitto di Gaza si avvicina al suo secondo anno. La misura, guidata dai democratici, cerca una soluzione pacifica insieme a un Israele sicuro, offrendo speranza per alleviare la crisi umanitaria. Anche se è improbabile che passi in una camera controllata dai repubblicani, la risoluzione riflette la crescente preoccupazione tra i legislatori per le violenze in corso. Il sostegno sta crescendo anche alla Camera, dove i membri fanno circolare lettere che sostengono il riconoscimento. Cosa ne pensa? Naturalmente, se vuoi saperne di più, puoi farlo tramite il seguente link. Go!

I senatori statunitensi spingono per il riconoscimento dello Stato palestinese
Washington, DC., USA, 3 gennaio 2017 I membri del 115° congresso e le loro famiglie si mescolano sul pavimento della Camera mentre partecipano alla sessione congiunta nel giorno di apertura della sessione in corso // Shutterstock

This post is tagged as:

Notizie dal mondoIsraelePalestinaStati Uniti


Caricamento del prossimo contenuto