I senatori statunitensi spingono per il riconoscimento dello Stato palestinese

Abbiamo appena ricevuto la notizia che un gruppo di senatori statunitensi ha presentato la prima risoluzione al Senato che chiede il riconoscimento di uno Stato palestinese, segnalando un sottile cambiamento a Washington mentre il conflitto di Gaza si avvicina al suo secondo anno. La misura, guidata dai democratici, cerca una soluzione pacifica insieme a un Israele sicuro, offrendo speranza per alleviare la crisi umanitaria. Anche se è improbabile che passi in una camera controllata dai repubblicani, la risoluzione riflette la crescente preoccupazione tra i legislatori per le violenze in corso. Il sostegno sta crescendo anche alla Camera, dove i membri fanno circolare lettere che sostengono il riconoscimento. Cosa ne pensa? Naturalmente, se vuoi saperne di più, puoi farlo tramite il seguente link. Go!