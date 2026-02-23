I servizi segreti uccidono un intruso armato nella tenuta di Trump a Mar-a-Lago

HQ

Agenti dei Servizi Segreti USA hanno sparato e ucciso un uomo armato che ha violato il perimetro della residenza di Donald Trump a Mar-a-Lago domenica mattina mattina, secondo le autorità. L'intruso, poi identificato come Austin Tucker Martin, 21 anni, della Carolina del Nord, portava un fucile a pompa e una tanica di benzina quando è stato affrontato al cancello nord della tenuta in Florida.

Lo sceriffo della contea di Palm Beach, Ric Bradshaw, ha detto che il sospetto ha ignorato gli ordini di lasciare cadere il fucile dopo aver posato la tanica di benzina a terra, spingendo gli agenti e un vice sceriffo ad aprire il fuoco. Nessun agente delle forze dell'ordine è rimasto ferito. Martin era stato segnalato come disperso pochi giorni prima dalla sua famiglia, e gli investigatori ritengono che sia andato a sud, acquisendo l'arma lungo il percorso.

La tenuta di Trump a Mar-a-Lago // Shutterstock

L'incidente è avvenuto vicino all'ingresso principale di Mar-a-Lago, mentre Donald Trump e Melania Trump si trovavano a Washington, D.C. Gli investigatori stanno ora compilando un profilo psicologico e cercando un possibile movente. Le squadre di prove dell'FBI stanno esaminando la scena e ai residenti vicini è stato chiesto di esaminare le riprese delle telecamere esterne.

L'episodio richiama passate violazioni della sicurezza a Mar-a-Lago, inclusa un'intrusione nel 2019 da parte di una donna con dispositivi contenenti malware e molteplici minacce rivolte a Donald Trump durante la sua campagna elettorale del 2024. Le autorità sottolineano che, sebbene il sospetto fosse sospettato di un reato, essere colpito da colpo non implica colpevolezza precedente...