Notizie dal mondo

I sindacati francesi organizzano scioperi nazionali contro l'austerità

Macron deve affrontare una crescente pressione mentre le scuole, i trasporti e i servizi sanitari si uniscono alle proteste.

Abbiamo appena ricevuto la notizia che la Francia è stata colpita oggi da scioperi diffusi mentre insegnanti, lavoratori dei trasporti, farmacisti, personale ospedaliero e studenti si uniscono contro le misure di austerità pianificate. Le scuole superiori sono state bloccate a Parigi, mentre i servizi ferroviari regionali e parti della metropolitana sono rimasti fermi. I sindacati chiedono una tassazione più elevata sui ricchi, nuovi investimenti nei servizi pubblici e l'inversione delle riforme pensionistiche. Il governo, già sotto pressione parlamentare dopo la caduta del suo precedente primo ministro, si trova ora di fronte a un delicato equilibrio tra gli investitori preoccupati per il deficit e una forza lavoro che rifiuta tagli più profondi. Naturalmente, se vuoi saperne di più, puoi farlo tramite il seguente link. Go!

I manifestanti partecipano a una manifestazione contro la revisione delle pensioni a Parigi, in Francia, il 19 gennaio 2023 // Shutterstock

