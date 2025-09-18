I sindacati francesi organizzano scioperi nazionali contro l'austerità

HQ

Abbiamo appena ricevuto la notizia che la Francia è stata colpita oggi da scioperi diffusi mentre insegnanti, lavoratori dei trasporti, farmacisti, personale ospedaliero e studenti si uniscono contro le misure di austerità pianificate. Le scuole superiori sono state bloccate a Parigi, mentre i servizi ferroviari regionali e parti della metropolitana sono rimasti fermi. I sindacati chiedono una tassazione più elevata sui ricchi, nuovi investimenti nei servizi pubblici e l'inversione delle riforme pensionistiche. Il governo, già sotto pressione parlamentare dopo la caduta del suo precedente primo ministro, si trova ora di fronte a un delicato equilibrio tra gli investitori preoccupati per il deficit e una forza lavoro che rifiuta tagli più profondi. Naturalmente, se vuoi saperne di più, puoi farlo tramite il seguente link. Go!