I tifosi del Tottenham invocano "proteste massicce" dopo un'altra umiliazione pochi giorni prima della partita dell'Atlético Madrid

Il Tottenham Hotspur ha subito un'altra umiliazione ieri sera, perdendo 3-1 contro il Crystal Palace. La squadra è passata dal vincere 1-0 in casa, con un gol di Dominic Solanke al 34° minuto, a rimanere con dieci uomini dopo che Micky van de Ven ha visto il cartellino rosso quattro minuti dopo. Poi, tutti e tre i gol del Crystal Palace sono arrivati tra il 40° e il 47° minuto del primo tempo.

Questo significa che restano senza vittorie in Premier League nel 2026, dopo undici partite, la loro peggior serie senza vittorie all'inizio di un anno solare dal 1935, secondo la BBC.

I tifosi del Tottenham ne hanno abbastanza. In serio rischio di retrocessione (16° con 29 punti, solo davanti al Nottingham Forest con 28 punti, West Ham con 28 punti, Burnley con 19 punti e Wolves con 16 punti), il club di tifosi Change For Tottenham ha invitato a proteste "massicce" nelle prossime partite di Tottenham e Brighton, inviando "un messaggio chiaro che i tifosi di questo club non accetteranno più il declino, scuse e promesse infrante".

"Gli avvertimenti non erano negatività, erano realtà", dicono i tifosi del Tottenham

Il gruppo di tifosi denuncia anche che i tifosi che avvertivano della direzione del club sotto ENIC Group, un gruppo di investitori che ha aumentato la loro proprietà del club a quasi l'87% negli ultimi due decenni, sono stati "derizzati e respinti", ma ora è chiaro che quegli avvertimenti "non erano negatività, erano realtà".

L'unica salvezza del Tottenham è che si è qualificato per la Champions League e affronterà l'Atlético de Madrid negli ottavi di finale, a partire da una trasferta a Madrid martedì 10 marzo.