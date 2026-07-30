I veterani di BioWare rivelano un nuovo gioco detective paranormale The Eventide

Gli ex sviluppatori di Mass Effect, Dragon Age e The Long Walk che hanno formato Studio Reset hanno presentato il loro nuovo gioco, The Eventide. Combinando elementi neon-noir e soprannaturali, il gioco ci vede guidare una squadra di agenti incaricati di monitorare, indagare e fermare eventi paranormali causati da piani paralleli di esistenza che si riversano nel nostro. Per la maggior parte delle persone, questi eventi passano completamente inosservati, ma ciò solo a causa delle azioni di The Eventide Agenzia.

Nell'agenzia The Eventide, le tue indagini varieranno molto a seconda degli agenti che assegni a un incarico. Ad esempio, Evelyn "Eve" Atwood, la criptozoologa, avrà un approccio diverso rispetto a Sam "Brass" Hingle, l'ex detective. Uno è paziente e metodico, focalizzato sulla biologia e sui sistemi, mentre l'altro è più affabile e si concentra sul leggere le persone per arrivare al fondo di un caso. Kira, The [REDACTED], era un altro agente rivelato nell'annuncio del gioco, che mostrava una carta jolly tra la squadra.

Questo sistema è chiamato Parallax Deduction dagli agenti di Studio Reset. Si basa su prospettive e deduzioni, piuttosto che sul trovare la verità resa chiara davanti a te. "Vediamo il mondo come dobbiamo vedere; non così com'è", ha dichiarato la direttrice creativa e produttrice Kaelin Lavallee in un comunicato stampa. "Con The Eventide, volevamo costruire un gioco mistero in cui risolvere un caso non consista solo nel trovare indizi. Si tratta di vivere i casi attraverso la prospettiva dei personaggi per capire cosa significano quegli indizi."

Il gioco è ambientato in una città canadese al neon-noir, permettendoci di esplorare ambienti 3D realizzati a mano e osservare le strane attività dei mondi paranormali. Dai un'occhiata a un assaggio di The Eventide qui sotto:

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The Eventide può essere inserito ora nella lista dei desideri su Steam.