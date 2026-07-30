I veterani di BioWare rivelano un nuovo gioco detective paranormale The Eventide
Guideremo una squadra di agenti che indagheranno su piani paralleli di esistenza che si nascondono appena oltre il nostro.
Gli ex sviluppatori di Mass Effect, Dragon Age e The Long Walk che hanno formato Studio Reset hanno presentato il loro nuovo gioco, The Eventide. Combinando elementi neon-noir e soprannaturali, il gioco ci vede guidare una squadra di agenti incaricati di monitorare, indagare e fermare eventi paranormali causati da piani paralleli di esistenza che si riversano nel nostro. Per la maggior parte delle persone, questi eventi passano completamente inosservati, ma ciò solo a causa delle azioni di The Eventide Agenzia.
Nell'agenzia The Eventide, le tue indagini varieranno molto a seconda degli agenti che assegni a un incarico. Ad esempio, Evelyn "Eve" Atwood, la criptozoologa, avrà un approccio diverso rispetto a Sam "Brass" Hingle, l'ex detective. Uno è paziente e metodico, focalizzato sulla biologia e sui sistemi, mentre l'altro è più affabile e si concentra sul leggere le persone per arrivare al fondo di un caso. Kira, The [REDACTED], era un altro agente rivelato nell'annuncio del gioco, che mostrava una carta jolly tra la squadra.
Questo sistema è chiamato Parallax Deduction dagli agenti di Studio Reset. Si basa su prospettive e deduzioni, piuttosto che sul trovare la verità resa chiara davanti a te. "Vediamo il mondo come dobbiamo vedere; non così com'è", ha dichiarato la direttrice creativa e produttrice Kaelin Lavallee in un comunicato stampa. "Con The Eventide, volevamo costruire un gioco mistero in cui risolvere un caso non consista solo nel trovare indizi. Si tratta di vivere i casi attraverso la prospettiva dei personaggi per capire cosa significano quegli indizi."
Il gioco è ambientato in una città canadese al neon-noir, permettendoci di esplorare ambienti 3D realizzati a mano e osservare le strane attività dei mondi paranormali. Dai un'occhiata a un assaggio di The Eventide qui sotto:
The Eventide può essere inserito ora nella lista dei desideri su Steam.