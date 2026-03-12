Alla presentazione primaverile del Future Games Show stasera, abbiamo dato una seconda occhiata al nuovo action RPG Stupid Never Dies. Presentato per la prima volta ai Game Awards, questo ultimo trailer ci ha mostrato il nostro primo assaggio del gameplay offerto, ed è sicuro dire che il prossimo titolo di GPTRACK 50 Inc. sembra piuttosto mostruoso.

Davy - il nostro protagonista - potrebbe essere solo uno zombie in un mondo pieno di mostri terrificanti, ma ha imparato un paio di trucchi da loro e userà ogni forma a sua disposizione per salvare la ragazza che troverà congelata a morte in un centro commerciale. Con l'aiuto del folle dottor Frank, Davy potrebbe portare alla restaurazione dell'umanità. Almeno, spera di restaurare un umano per cui è affascinato.

Nel gioco, potremo divorare altri mostri e assumere le loro forme. Lupi mannari, arpie, golem, vampiri, fate e altri ancora ci ostacolano, il che significa che prepareranno pasti gustosi per Davy che gli conferiscono punti di forza e abilità uniche. Dai un'occhiata al trailer qui sotto per assaggiare l'azione: