I volanti a mando potrebbero scomparire del tutto - a partire dalla Cina

Partendo da alcuni modelli Tesla, e infine diffondendosi altrove, alcune auto di lusso presentano un cosiddetto volante "yoke", cioè una forma di yoke piuttosto che circolare. Ha attirato l'attenzione di molti, ma sembra che stia incontrando un piccolo problema.

Come riporta InsideEVs, un rapporto pubblicato dal Ministero dell'Industria e della Tecnologia dell'Informazione cinese (MIIT) ha rivelato che i dati dei crash test suggeriscono semplicemente che la forma del giogo non può ospitare un airbag funzionante né un volante circolare.

Secondo il rapporto MIIT, la certificazione e la validazione di uno standard di sicurezza ragionevole "richiedono che le forze dei punti d'impatto vengano misurate sulla parte superiore e inferiore del cerchio, che mancano in una configurazione a gioco."

In pratica, il rapporto sembra confermare che un airbag montato su un volante con il giogo può scivolare sotto la testa del conducente o sopra, il che significa che la testa potrebbe invece colpire direttamente la colonna dello sterzo.