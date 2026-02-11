Questo sito europeo attira milioni di persone nominando agenti dell'immigrazione statunitense coinvolti nelle repressioni

HQ

Un sito web con sede nei Paesi Bassi chiamato ICE List ha raccolto milioni di visualizzazioni dopo aver pubblicato i nomi e i ruoli degli agenti dell'US Immigration and Customs Enforcement (ICE) coinvolti nelle operazioni di controllo dell'immigrazione. Il progetto, avviato dal cittadino irlandese Dominick Skinner, si definisce una risposta a quello che definisce un "regime problematico" e mira a eliminare l'anonimato degli agenti federali che operano nelle città statunitensi.

Il sito funziona come una piattaforma crowdsourced, che si affida a circa 500 volontari per esaminare le segnalazioni e verificare le identità utilizzando informazioni pubblicamente disponibili, inclusi profili professionali e altre fonti aperte. Secondo Skinner, il database include più di 1.500 individui, anche se non pubblica indirizzi di casa o numeri di telefono. Un piccolo numero di annunci è stato rimosso a causa di imprecisioni o perché le persone non lavorano più per l'agenzia.

Ora, l'iniziativa è entrata in un acceso dibattito politico negli Stati Uniti, dove gli agenti ICE indossano sempre più mascherine e documenti d'identità nascosti durante le operazioni. Il Dipartimento della Sicurezza Interna afferma che tali misure sono necessarie per proteggere gli agenti dalle minacce, mentre altri sostengono che minano la responsabilità. Skinner sostiene che il progetto serva l'interesse pubblico, anche se ha suscitato avvertimenti da parte delle autorità statunitensi che identificare agenti potrebbe portare a procedimenti penali... Cosa ne pensi di questo dibattito?