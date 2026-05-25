Idris Elba sul ruolo di James Bond: "Non ero in corsa fin dall'inizio"

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Cinque anni dopo l'uscita di No Time To Die, già ritardata a causa della pandemia, un nuovo James Bond non è ancora stato scelto. Tuttavia, Amazon MGM Studios ha annunciato all'inizio di questo mese che la ricerca della prossima super-spia britannica è iniziata, e un nome che molti fan speravano è Idris Elba.

Il suo nome è stato spesso menzionato in speculazioni insieme a Jacob Elordi, Aaron Taylor-Johnson, Callum Turner e Tom Holland, tra gli altri. Ma... secondo Elba, non sarà il prossimo James Bond. Sostiene di non essere affatto il tipo che cercano, dicendo a People Magazine:

"Il mio nome non verrà eliminato, assolutamente no. Stanno diventando più giovani. E auguro loro tutta la fortuna del mondo. Non vedo l'ora - sarà fantastico."

Anche se alcuni tifano per lui da circa dieci anni, compirà 54 anni nel 2026, che, comprensibilmente, è più vecchio di quanto lo studio voglia per qualcuno che dovrà riprendere il ruolo almeno per i prossimi dieci anni. Elba dice anche che non è mai stato nemmeno preso in considerazione.

"Onestamente non sono mai in corsa. Non ero in corsa in primo luogo."

Fortunatamente, ci sono altri modi per catturare questo fenomenale britannico, e il 5 giugno sarà protagonista di Masters of the Universe, e il prossimo marzo lo ascolteremo come Knuckles in Sonic the Hedgehog 4 (che ha appena terminato le riprese).