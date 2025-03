ID@Xbox ha pagato più di 5 miliardi di dollari agli sviluppatori indipendenti sin dal suo inizio

HQ

L'iniziativa di gioco indie di Microsoft, ID@Xbox, è stata a dir poco sorprendente sin dal suo inizio. Il programma ha contribuito a dare vita a innumerevoli giochi straordinari sin dalla sua creazione nel 2013, e questo ha incluso titoli più piccoli come Another Crab's Treasure o nomi più grandi come S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Nel corso della sua vita, ID@Xbox ha speso un sacco di soldi per sostenere gli indie e ora abbiamo una cifra sbalorditiva da ammirare.

In un recente post su Xbox Wire, ci viene detto che ID@Xbox ha pagato oltre 5 miliardi di dollari agli sviluppatori indipendenti dal 2013. Ciò ha portato a oltre 1.000 giochi supportati dalla tecnologia Xbox Play Anywhere, che consente agli utenti di prendere un gioco su Xbox o PC e giocare su entrambe le piattaforme, supponendo che ci si attenga alle console Windows Store e Xbox, con il cross-save, la progressione incrociata e il trasferimento di Achievements.

Nel post sul blog, il direttore di ID@Xbox Guy Richards spiega: "La nostra missione con ID@Xbox è sempre stata quella di consentire ai team di ottenere di più con Xbox. Nel corso degli anni, il nostro programma si è evoluto per offrire ID@Xbox giochi ai giocatori su più schermi e in nuovi modi attraverso Game Pass e Stream Your Own Game. Il nostro obiettivo è aiutare i team indipendenti a consentire a Xbox Play Anywhere di raggiungere un maggior numero di giocatori, consentendo di giocare senza problemi su console, PC e cloud. Indipendentemente da dove le persone scelgano di giocare, stiamo lavorando con gli sviluppatori per sfruttare al meglio le funzionalità uniche di quel dispositivo o schermo".

Secondo ciò che ID@Xbox ha in serbo per l'immediato futuro, il programma porterà Clair Obscur: Expedition 33, Hollow Knight: Silksong, FBC: Firebreak e Descenders Next ai fan di tutto il mondo.