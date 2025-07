Iga Swiatek vince la finale di Wimbledon per 6-0, 6-0 contro Anisimova

HQ

La finale di Wimbledon nel singolare femminile non ha riservato molte sorprese: in una rara finale di 57 minuti, Iga Swiatek ha dominato la partita dall'inizio alla fine, terminando 6-0, 6-0 contro Amanda Anisimova. Prima vittoria a Wimbledon per la giocatrice polacca e primo titolo dopo la vittoria del Roland Garros dello scorso anno.

Non è stato un anno facile per Swiatek, ma con Sabalenka fuori dai giochi, è riuscita a ottenere solo la seconda vittoria per 6-0, 6-0 nella finale di singolare del Grande Slam nell'era Open, e ha migliorato il suo record a sei vittorie e nessuna sconfitta nelle finali principali.

Una grande delusione per Anisimova, ma nel complesso una grande prestazione per la giocatrice americana che la prossima settimana entrerà nella top 10 WTA per la prima volta nella sua carriera, guadagnando anche la sua prima vittoria contro una numero 1 del mondo, Aryna Sabalenka in semifinale.