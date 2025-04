Il ballo di fine anno diventa un bagno di sangue in Fear Street: Prom Queen

HQ

Netflix è quasi pronto a tornare al franchise Fear Street, poiché lo streamer espanderà questa serie con una nuovissima puntata nota come Fear Street: Prom Queen a maggio. Questo film horror cercherà di attingere al tipico e tradizionale tema slasher per cui la serie è diventata famosa e, con la premiere che si avvicina sempre di più, ora ci è stato mostrato un trailer completo.

Per quanto riguarda l'argomento Fear Street: Prom Queen, la sinossi ufficiale aggiunge: "Bentornato a Shadyside. In questo nuovo capitolo del sanguinoso franchise di Fear Street, la stagione del ballo di fine anno alla Shadyside High è in corso e il branco di It Girls della scuola è impegnato con le sue solite dolci e feroci campagne per la corona. Ma quando un coraggioso outsider viene inaspettatamente nominato alla corte, e le altre ragazze iniziano a scomparire misteriosamente, la classe dell'88 si ritrova improvvisamente in una serata infernale per il ballo di fine anno.

Con un sacco di omicidi brutali in programma, il cast che verrà costantemente ucciso include India Fowler, Suzanna Son, Fina Strazza, David Iacono, Ella Rubin, Chris Klein, Lili Taylor, Katherine Waterston e Ariana Greenblatt.

Per quanto riguarda quando Fear Street: Prom Queen arriverà su Netflix, il film horror debutterà il 23 maggio e puoi vedere il trailer qui sotto.