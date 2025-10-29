Il Barça e la Spagna perdono Pedri per infortunio dopo aver giocato tutte le partite tranne una da quando Flick è subentrato

HQ

Un'altra grande battuta d'arresto per l'FC Barcelona, che perderà uno dei suoi giocatori più preziosi in questo momento, se non il suo giocatore più prezioso in questo momento. Il centrocampista, acclamato come uno dei migliori al mondo nella sua posizione, subisce uno strappo al muscolo bicipite femorale distale della coscia sinistra, ha annunciato il club. Il club non ha specificato un tempo di recupero stimato, ma potrebbe richiedere fino a un mese, secondo la maggior parte dei punti vendita.

Ciò significa che salterà le prossime partite del Barça (contro l'Elche domenica 2 novembre, contro il Club Brugge il 5 novembre, contro il Celta Vigo il 9 novembre; e le ultime due partite di qualificazione alla Coppa del Mondo per la Spagna, contro Georgia e Turchia, il 15 e 18 novembre. Dopo la pausa per le nazionali, il Barça ha alcune delle partite più difficili dell'anno: contro l'Athletic Club (22 novembre) e l'Atlético Madrid (2 dicembre) nella Liga, e una visita al Chelsea in Champions League il 25 novembre. È impossibile sapere ora se sarà disponibile per allora.

Pedro González è stato indispensabile per la squadra e ha giocato in tutte le partite del Barça tranne una con Hansi Flick, 72 su 73. Ha saltato solo una partita la scorsa stagione, il 26 gennaio, a causa di una grastroenterite. È stato un giocatore titolare in tutte le 13 partite del Barça in questa stagione.

È anche un giocatore chiave per l'allenatore della Spagna Luis de la Fuente, che lo ha chiamato ogni volta. In totale, Pedri ha giocato tutte le 49 partite disponibili dal 29 gennaio, comprese otto partite con la Spagna.