Il Barcellona perde punti per la prima volta in Women's Champions League ma il Chelsea perde un'opportunità

Il FC Barcelona è confermato per passare alla fase successiva della Women's Champions League, ma ha perso punti per la prima volta nella competizione dopo un pareggio per 1-1 contro il Chelsea. Questo è comunque sufficiente per lasciarli in cima alla classifica con 10 punti e una media gol superiore, 13 contro 6 del Lione.

Ellie Carpenter ha aperto le marcature al 16° minuto ed Ewa Pajor ha risposto al 24°, ma nessuna delle due è riuscita a conquistare la vittoria, rendendole le uniche due squadre, insieme al Lione, a rimanere imbattute nella fase di campionato.

Il pareggio è avvenuto in una serata in cui il Bayern ha dominato il PSG 3-1 rimontando, OH Leuven e Roma hanno pareggiato 1-1 e l'Atlético de Madrid ha travolto il Twente 4-0.

Squadre qualificate per la Women's Champions League

Con due giornate da disputare, cinque squadre hanno confermato la loro qualificazione per la fase successiva: Barcellona, Bayern Monaco, OL Lionnes, Manchester United, Wolfsburg.

Il Chelsea non è uno di questi: rimane imbattuto e con una grande differenza reti, ma è costretto a vincere le prossime partite se vuole finire tra i primi 4. Il pareggio contro il Barcellona a Stamford Bridge è stato un punto molto prezioso - e raro - vinto, ma anche un'occasione mancata per avvicinarsi a un posto tra i primi quattro...

Ci sono grandi differenze tra finire tra i primi 4, andare direttamente ai quarti di finale, e finire tra il 5 e il 12°, costretti a giocare una partita di play-off all'inizio di gennaio.

Prossima giornata di partita della Women's Champions League

La fase della Women's Champions League entra nell'ultimo tratto, con la fase di campionato che termina a dicembre. Le prossime partite si giocheranno dal 9 al 10 dicembre:

Martedì 9 dicembre



St. Pölten vs Juventus



Arsenal vs Twente



Parigi SG vs OH Leuven



Real Madrid vs Wolfsburg



Mercoledì 10 dicembre



Barcellona vs Benfica



Vålerenga vs Paris FC



Chelsea vs Roma



Man United contro OL Lyonnes



Atlético de Madrid vs Bayern

