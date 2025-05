Il Barcellona si assicura il titolo della Liga con un'epica vittoria per 4-3 contro il Real Madrid: quattro Clásicos su quattro Il FC Barcelona ha battuto il Real Madrid quattro volte in questa stagione.

HQ Quattro Clásicos su quattro in questa stagione. L'FC Barcelona ha battuto il Real Madrid quattro volte quest'anno e domenica scorsa il Barcellona ha quasi conquistato il titolo della Liga. Con una vittoria giovedì prossimo, o se il Real Madrid non riuscirà a vincere mercoledì, potrebbe essere matematicamente campione con due giornate ancora da giocare. Il Barcellona ha vinto nonostante la rimonta di due gol di svantaggio contro il Real Madrid per la prima volta nella storia Eric García, Lamine Yamal e Raphinha hanno segnato quattro gol in 25 minuti, un'epica rimonta che riassume la prima stagione di Hansi Flick: la squadra gioca meglio quando è sotto pressione. Dopo due gol iniziali di Kylian Mbappé, il Barça ha aumentato la pressione e il Madrid ha perso palla e controllo completamente nel primo tempo. Nella ripresa il Madrid si è migliorato e ha sfiorato il pareggio con un tiro del subentrato Víctor Muñoz. Mbappé ha realizzato una tripletta che si è rivelata inutile, e la squadra bianca è stata pesantemente punita dalla mancanza di controllo, ordine e concentrazione, che hanno contribuito all'amara fine per Carlo Ancelotti, che dovrebbe lasciare dopo la fine della stagione. FC Barcelona