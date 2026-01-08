Il Barcellona travolge l'Athletic 5-0 e raggiunge la finale della Supercoppa di Spagna in Arabia Saudita

HQ

Il FC Barcellona ha travolto l'Athletic Club Bilbao e si è assicurato un posto nella finale della Supercoppa di Spagna domenica prossima in Arabia Saudita. Ferran Torres, Fermín López, Bardghji e una doppietta di Raphinha furono gli autori dei cinque gol contro il club basco, in una partita che suscitò particolare interesse perché fu il duello tra il portiere dell'Athletic Unai Simón, anch'egli primo portiere spagnolo, e il portiere del Barcellona e potenziale prossimo portiere principale della Nazionale spagnola. Joan García.

Quattro di questi gol sono arrivati in soli 16 minuti nel primo tempo, permettendo a Hansi Flick di effettuare alcune rotazioni e assicurarsi di raggiungere la finale di domenica in condizioni migliori, dove affronteranno o il Real Madrid o l'Atlético de Madrid, a seconda dell'esito della seconda semifinale che si giocherà questa sera (20:00 CET, 19:00 GMT).

Il Barcellona ha vinto la Supercoppa 15 volte, incluso l'anno scorso, quando travolse il Real Madrid. Il Barça ora ha nove vittorie consecutive in tutte le competizioni: l'ultima sconfitta è stata a novembre contro il Chelsea.