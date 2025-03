Il Bayern Monaco è stato colpito da due infortuni importanti, tra cui uno strappo al legamento crociato anteriore di Alphonso Davies

HQ

Alphonso Davies ha subito l'infortunio più temuto che un calciatore possa subire: la rottura del legamento crociato anteriore (LCA), un infortunio al ginocchio che richiede diversi mesi per riprendersi. Indubbiamente, non sarà in grado di concludere la stagione al Bayern Monaco, che include i quarti di finale di Champions League e anche la Coppa del Mondo per club FIFA a giugno-luglio.

"Purtroppo, c'è sempre il rischio che i giocatori tornino dalle vacanze internazionali per infortunio, questa volta siamo stati colpiti in modo particolarmente duro", ha dichiarato Max Eberl, membro del consiglio di amministrazione dell'FC Bayern per lo sport. Davies, che ha subito l'infortunio nella vittoria per 2-1 del Canada sugli Stati Uniti, non è l'unico infortunato: a Dayot Upamecano è stato diagnosticato un corpo allentato al ginocchio sinistro e sarà escluso per diverse settimane. Ha subito l'infortunio nella vittoria della Francia sulla Croazia ai rigori domenica scorsa in Nations League,

Eberl riconosce che la loro assenza peserà molto sull'FC Bayern, ma afferma che hanno una squadra forte e compenseranno queste assenze. "Ora ci avvicineremo ancora di più. La qualità è lì per continuare a perseguire i nostri grandi obiettivi".