Il Belgio si muove per riconoscere lo Stato palestinese al vertice delle Nazioni Unite

HQ

Le ultime notizie su Israele e Palestina . Il Belgio ha confermato che riconoscerà uno Stato palestinese durante l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite di questo mese, allineandosi con un numero crescente di nazioni occidentali che sostengono la statualità.

La mossa, annunciata martedì dal ministro degli Esteri Maxime Prevot e presentata come parte di un'iniziativa guidata da Francia e Arabia Saudita, è inquadrata sia come una risposta umanitaria alla crisi a Gaza che come un segnale politico contro l'espansione degli insediamenti israeliani.

Oltre al riconoscimento, il Belgio prevede sanzioni mirate contro le entità israeliane. La decisione arriva mentre i partner europei rimangono divisi su quanto fare pressione su Israele, mentre Washington insiste sul fatto che uno Stato palestinese può emergere solo attraverso colloqui diretti.