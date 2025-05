Il bellissimo motivo per cui la fase finale dei play-off inglesi ha preso il via alle 15:01, "ogni minuto conta"

HQ

Questo pomeriggio, la finale dei play-off della League Two, per decidere chi promuoverà in League One la prossima stagione (terzo livello del calcio inglese) tra Walsall e Wimbledon, prenderà il via esattamente alle 15:01 BST, 16:01 CEST. Non all'ora del mattino, ma un minuto dopo. È successo anche con le partite di play-off per Championship e League One lo scorso fine settimana, e c'è un'ottima ragione per cui.

Come riportato da talkSport, fa parte di una campagna di sensibilizzazione per il "Every Minute Matters", tra Sky Bey e British Heart Foundation, per ispirare i sostenitori a imparare la RCP, dotandoli di competenze vitali che potrebbero aiutarli a salvare la vita di qualcuno.

Per farlo, tutti possono provare il RevivR, un allenamento di 15 minuti con l'utilizzo di un cuscino che ti insegnerà come eseguire una RCP, che può salvare una vita.

"Dando il via a tutte e tre le finali dei play-off un minuto dopo, Every Minute Matters continua a sfruttare il potere e la visibilità del calcio per incoraggiare ancora più persone a imparare la RCP, che potrebbe in ultima analisi aiutare a salvare ancora più vite".

Tom Lockyer, capitano del Luton Town, è diventato una delle persone salvate da una rianimazione cardiopolmonare dopo aver subito un arresto cardiaco. "Sono fortunato ad essere vivo oggi, ma la realtà è che di solito sopravvive meno di una persona su 10, motivo per cui è fondamentale continuare a sensibilizzare. Gli orari simbolici di inizio sono il modo perfetto per rendere impossibile ignorare il nostro messaggio salvavita", ha affermato.