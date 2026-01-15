Il Berlin Recycling Volley ha licenziato il proprio allenatore Joel Banks

HQ

La squadra maschile tedesca di pallavolo Berlin Recycling Volley ha liberato il suo allenatore Joe Banks dal contratto, come ci ha riferito il YLE finlandese. Viene sostituito dall'attuale assistente allenatore Alexandre Leal, originario del Brasile. Riceve aiuto da un altro assistente allenatore, Markus Steuerwald.

Il Berlin Recycling Volley è attualmente al secondo posto in Bundesliga, a soli cinque punti dall'SVG Lüneburg. E dobbiamo anche ricordare che Banks era riuscito ad allenare il Berlin Recycling Volley due volte come campione.

Il CEO di Berlin Recycling Volley, Kaweh Niroomand, ha dichiarato che è necessaria una nuova stabilità.

"Dopo un inizio difficile di stagione in Bundesliga, siamo riusciti a migliorare la nostra posizione in classifica, ma le prestazioni della nostra squadra sono ancora caratterizzate da alti e bassi continui. I risultati sono buoni, ma le nostre prestazioni mancano di costanza e stabilità. Per questo motivo, abbiamo deciso di cambiare lo staff tecnico."