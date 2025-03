Il bilancio delle vittime a Gaza raggiunge i 50.000 mentre si intensifica la guerra di Israele contro Hamas

HQ

Le ultime notizie su Israele e Palestina . Il bilancio delle vittime a Gaza ha superato i 50.000 mentre la guerra tra Israele e Hamas entra nel suo sesto mese, secondo il ministero della salute del territorio.

La stragrande maggioranza delle vittime sono donne e bambini, mentre i combattimenti continuano a intensificarsi con Israele che riprende gli attacchi aerei e le operazioni di terra a Gaza. Le condizioni umanitarie stanno peggiorando, con ospedali in rovina e gran parte della popolazione di Gaza sfollata.

Israele ha avvertito che la situazione non potrà che peggiorare, con il ministro della Difesa Israel Katz che ha sottolineato che Israele manterrà una presenza permanente in alcune parti di Gaza. Per ora, resta da vedere come la comunità internazionale risponderà all'escalation di violenza.