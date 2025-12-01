Il bilancio delle vittime per incendi a Hong Kong raggiunge i 150, la polizia effettua ulteriori arresti

HQ

Le autorità di Hong Kong hanno dichiarato lunedì di aver arrestato 13 persone con l'accusa di omicidio colposo, mentre l'indagine si approfondisce sull'incendio più mortale della città degli ultimi decenni, che ha ormai causato almeno 151 morti.

La polizia continua a setacciare i sette palazzi di Wang Fuk Court, dove un incendio di mercoledì ha intrappolato i residenti nelle scale e sui tetti mentre cercavano di fuggire. Più di 40 persone sono ancora disperse e le autorità hanno avvertito che alcune vittime potrebbero non essere mai completamente recuperate a causa dell'intensità dell'incendio.

Gli investigatori hanno detto che i test sulla rete verde avvolta intorno alle impalcature di bambù degli edifici hanno dimostrato che non rispettava gli standard ignifughi. Gli appaltatori avrebbero installato il materiale di qualità inferiore in aree difficili da raggiungere per gli ispettori. Anche l'isolamento in schiuma aiutava a diffondere le fiamme, e gli allarmi antincendio nel complesso non funzionavano correttamente.

Uso della tragedia per motivi politici

L'incendio ha suscitato l'ira pubblica, con migliaia di persone che si affilano lungo un vicino canale per rendere omaggio alle vittime, tra cui nove domestiche indonesiane e una dalle Filippine. Sono previste veglie questa settimana a Tokyo, Londra e Taipei.

Più di 1.100 residenti sono stati trasferiti dai centri di evacuazione a alloggi temporanei, mentre altri alloggiano in ostelli e hotel. Le autorità stanno offrendo pagamenti d'emergenza e sostituzioni accelerate per i documenti persi.

Il disastro (il peggiore di Hong Kong dopo un incendio in un magazzino nel 1948) ha intensificato l'attenzione sulla supervisione dei lavori e aumentato le tensioni in vista delle elezioni legislative di questo fine settimana. Le squadre di ricerca affermano che la fase finale del recupero si concentrerà sugli edifici più gravemente danneggiati e potrebbe richiedere settimane.

Almeno una persona coinvolta in una petizione che chiedeva un'indagine indipendente è stata trattenuta, e la polizia ha avvertito che agirà "in conformità con la legge" contro qualsiasi disordine. L'ufficio per la sicurezza nazionale di Pechino ha inoltre messo in guardia contro tentativi di utilizzare la tragedia per mobilitazione politica.