Il bilancio delle vittime per tempeste nel Sud-est asiatico si avvicina a 700, rivelata la scala completa del disastro

Le squadre di soccorso nell'Indonesia occidentale hanno lavorato lunedì per riaprire strade sepolte da frane e alluvioni, mentre il tempo più limpido ha rivelato la vera portata di una rara tempesta tropicale che ha causato la morte di quasi 700 persone in tutto il Sud-est asiatico.

La tempesta, che si è formata in modo insolito nello Stretto di Malacca, ha portato una settimana di piogge torrenziali e venti violenti in Indonesia, Thailandia e Malesia. L'Indonesia ha registrato il bilancio più alto finora, con 502 morti e 508 ancora dispersi, secondo i dati ufficiali. La Thailandia ha riportato 176 vittime, mentre tre persone sono morte in Malesia.

A Palembayan, nel Sumatra occidentale, i residenti hanno trascorso la mattinata scavando nel fango, negli alberi sradicati e nei tetti crollati, sperando di recuperare documenti, motociclette e eventuali oggetti di valore ancora intatti. I pickup si muovevano lentamente tra le macerie, trasportando volontari e famiglie alla ricerca di parenti scomparsi.

L'Agenzia Nazionale per i Disastri dell'Indonesia ha dichiarato che più di 28.000 abitazioni sono state danneggiate e 1,4 milioni di persone colpite. Il presidente Prabowo Subianto ha visitato le tre province duramente colpite lunedì, lodando la resilienza locale e promettendo di ripristinare le principali strade, ponti e telecomunicazioni "il più rapidamente possibile."

Anche la Thailandia sta entrando nella fase di restauro. Le inondazioni in otto province meridionali hanno colpito circa 3 milioni di persone, con Songkhla che ha subito le perdite più elevate. Hat Yai, un importante polo commerciale, ha registrato le piogge più abbondanti in un singolo giorno negli ultimi 300 anni. Il Primo Ministro Anutin Charnvirakul ha fissato un obiettivo di sette giorni affinché i residenti possano tornare a casa.

La Malesia, nel frattempo, conta ancora 11.600 persone nei centri di evacuazione e si sta preparando a potenziali nuove ondate di inondazioni. La tempesta segue mesi di condizioni meteorologiche intense nella regione, inclusi tifoni nelle Filippine e in Vietnam. Gli scienziati avvertono che il cambiamento climatico probabilmente renderà eventi estremi come questo sempre più comuni.