Il bilancio delle vittime sale a 25 dopo gli attacchi russi sull'Ucraina occidentale

Come abbiamo riportato oggi, la Russia ha lanciato un massiccio attacco notturno in tutta l'Ucraina, lasciando almeno 10 morti e 86 feriti. Ora sappiamo che il numero delle vittime è salito ad almeno 25 persone uccise.

Questo è avvenuto dopo che droni e missili russi hanno colpito durante la notte palazzi e strutture energetiche a Ternopil e in altre parti dell'Ucraina occidentale. Le squadre di emergenza si sono precipitate sul posto, con segnalazioni di piani superiori di edifici avvolti dalle fiamme.

Gli attacchi coincidono con la visita di Zelensky in Turchia per rilanciare i negoziati di pace. I funzionari ucraini hanno dichiarato che circa 25 persone sono ancora disperse e hanno chiesto un maggiore sostegno da parte degli alleati, inclusi missili di difesa aerea e continuazioni delle sanzioni contro la Russia.

La Russia nega di aver preso di mira civili, sostenendo che gli attacchi siano stati una risposta a presunti attacchi ucraini. I funzionari ucraini hanno respinto queste affermazioni, definendo gli attacchi come attacchi deliberati ai cittadini e pianificando di sollevare la questione al Consiglio di Sicurezza dell'ONU.