Il boom dell'IA aggiunge 500 miliardi di dollari alla ricchezza dei miliardari tecnologici statunitensi nel 2025

L'impennata del mercato azionario guidata dall'IA quest'anno ha aggiunto più di mezzo trilione di dollari alle fortune dei maggiori miliardari tecnologici americani, secondo i dati (via The Guardian). La ricchezza combinata dei 10 fondatori ed esecutivi tecnologici più ricchi degli Stati Uniti è passata da 1,9 trilioni di dollari a quasi 2,5 trilioni di dollari nell'anno fino alla vigilia di Natale.

Elon Musk

Elon Musk, la persona più ricca del mondo, è stato tra i maggiori vincitori. Il suo patrimonio netto è aumentato di quasi il 50% a 645 miliardi di dollari, alimentato dalla sua azienda di auto elettriche Tesla e dalla sua iniziativa di intelligenza artificiale, xAI. Musk è diventato la prima persona a superare i 500 miliardi di dollari di patrimonio netto in ottobre, e potrebbe diventare il primo triliardonario al mondo se Tesla raggiungesse i suoi ambiziosi obiettivi.

Larry Page, Jeff Bezos, Jensen Huang

Anche il cofondatore di Google Larry Page e il fondatore di Amazon Jeff Bezos hanno registrato enormi guadagni, con fortune che sono salite rispettivamente a 270 miliardi e 255 miliardi di dollari. Il CEO di Nvidia, Jensen Huang, ha guadagnato 41,8 miliardi di dollari, portando la sua ricchezza a 159 miliardi, mentre la domanda di chip AI avanzati ha spinto il valore di mercato dell'azienda oltre i 5 trilioni in ottobre.

Bernard Arnault, Amancio Ortega

Mentre la tecnologia dominava i guadagni, anche altri miliardari ne beneficiavano. Il magnate francese dei beni di lusso Bernard Arnault ha aggiunto 28,5 miliardi di dollari, e il proprietario spagnolo di Inditex Amancio Ortega ha guadagnato 34,3 miliardi, in parte grazie ai dividendi record del suo impero retail, che include Zara.