Il boom solare cinese declina dopo il picco del 2025

HQ

Il cosiddetto boom solare in Cina si è rallentato significativamente nel 2026 dopo un 2025 storico, come analizzato da Carbon Brief all'inizio di questo mese. Il paese asiatico ha aggiunto fino a 315GW di capacità solare lo scorso anno, pari a oltre la metà di tutte le nuove energie solari a livello mondiale. Tuttavia, i registri della stagione primaverile di quest'anno mostrano che le nuove installazioni sono diminuite drasticamente.

Come accade in altri paesi come la Spagna (anche se quest'ultima è più legata a sussidi, saturazione e prezzi dell'elettricità più bassi ultimamente), il rallentamento è in parte causato da incertezze politiche, e non semplicemente da una domanda più debole da parte degli utenti. La Cina si sta allontanando dai dazi rinnovabili a prezzo fisso e si sta avvicinando a un sistema più orientato al mercato, lasciando sviluppatori e banche incerti sulle possibilità di finanziamento.

Dopo un'ondata stellare, la storia solare della Cina ora passa dall'espansione all'integrazione. Gli analisti prevedono che il 2026 non raggiungerà il ritmo frenetico dello scorso anno, e c'è un interesse maggiore nell'assorbire la generazione rinnovabile esistente nella rete. Tuttavia, le esportazioni rimangono forti poiché gli alti prezzi dell'energia (ancora una volta in parte a causa della guerra) hanno stimolato la domanda globale.