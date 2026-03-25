Il Borussia Dortmund sta chiudendo un rinnovo contrattuale per Nico Schlotterbeck, richiesto da Madrid e Barcellona

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Nico Schlotterbeck, 26enne difensore centrale del Borussia Dortmund, è vicino a firmare un nuovo contratto con la squadra di Bundesliga che prorogherebbe il suo contratto, previsto per scadere nel 2027, fino al 2031. Il BvB vuole assicurarsi di mantenere uno dei suoi talenti più ambiti, che negli ultimi mesi era stato associato al Real Madrid e al FC Barcelona.

Entrambe le squadre spagnole seguivano da vicino il difensore, sperando di ingaggiarlo nell'ultimo anno di contratto con il Borussia. Ma secondo BILD, è vicino al rinnovo, con un notevole aumento di stipendio, fino a 14 milioni di euro a stagione, inclusi i bonus, rendendolo uno dei giocatori più pagati della rosa. Il direttore sportivo del Dortmund, Nils-Ole Book, punta ad annunciare il rinnovo del contratto ad aprile, una volta che il giocatore avrà accettato i termini.

Il nuovo contratto includerà anche una clausola di riducimento del valore di 60 milioni di euro, che sarebbe attiva dall'estate del 2027. Questo significa che Real Madrid e Barcellona potrebbero comunque ingaggiarlo nell'estate del prossimo anno, ma a un prezzo raramente pagato per un difensore.