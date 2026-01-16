Il boss di The Division, Julian Gerighty, lascia Ubisoft e Massive si unisce a Battlefield Studios

HQ

Proprio mentre le cose cominciavano a rimettersi al loro posto per i fan di The Division, è avvenuto un nuovo grande sviluppo. Dopo anni passati come supervisore e capo di tutto ciò che riguarda The Division in Ubisoft e Massive Entertainment, il veterano sviluppatore Julian Gerighty ha annunciato che lascerà l'azienda per passare invece a quella di EA Battlefield Studios in un ruolo attualmente non specificato.

Ubisoft e Massive lo hanno confermato per la prima volta in un post sui social media che esprime; "Anche se ci mancherà, il suo segno vivrà a Massive e continueremo a portare il mondo di cui ha contribuito a creare ai nostri giocatori per gli anni a venire."

Lo sviluppatore continua ad alleviare qualsiasi preoccupazione che i fan della serie possano avere su cosa significhi per il futuro di The Division e per il prossimo "mostro" che è The Division 3, sottolineando che la sta "portando avanti con un impegno ambizioso e invariato per il futuro".

Gerighty ha anche commentato questa rivelazione esprimendo quanto segue.

"È ora che appenda la mia borsa d'emergenza (tenere l'orologio) mentre inizio un'altra grande avventura.

"Il futuro della Divisione brilla intensamente, e non vedo l'ora che tu scopra su cosa stanno lavorando le squadre."