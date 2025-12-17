Il boss di The Legend of Zelda vuole che Monolith Soft crei un nuovo titolo da zero

HQ

Daiki Iwamoto, direttore generale della saga The Legend of Zelda di Nintendo, vuole vedere lo sviluppatore Monolith Soft creare un gioco unico all'interno del franchise da zero. In passato, Monolith Soft è stata fondamentale nella creazione di giochi The Legend of Zelda che offrono mondi aperti mozzafiato su hardware che in realtà non dovrebbe essere in grado di esserlo. Hanno contribuito a dare vita a Skyward Sword, Breath of the Wild e, più recentemente, a Tears of the Kingdom.

In un'intervista sul sito di Monolith Soft, Iwamoto ha parlato con il regista di Monolith Soft, Yasuhiro Fujita, di The Legend of Zelda e di dove potrebbe andare il franchise. Dalle risposte di Iwamoto nell'intervista è chiaro che nutre grandi speranze per Monolith Soft. "Ora Monolith Soft ha un sistema che permette loro di gestire tutto, dalla creazione di idee nelle prime fasi di sviluppo fino all'integrazione nel gioco vero e proprio, quindi ci aspettavamo che fossero più coinvolti negli aspetti creativi che mai," ha detto.

L'intervista copre il grande rapporto che sviluppatore e editore sembrano avere, e verso la fine riceviamo il dettaglio di cui tutti hanno parlato. "Vorrei che Monolith Soft avesse un ruolo centrale come partner forte nella creazione della serie Zelda da zero," Disse Iwamoto, parlando dei progetti futuri. "Spero che il know-how che abbiamo coltivato attraverso il nostro lavoro insieme rafforzi ulteriormente la forza complessiva del team di Monolith Soft, e continueremo a creare insieme titoli di serie unici."

Sappiamo che Monolith Soft sta lavorando duramente ai suoi prossimi progetti, quindi forse presto potremmo vedere un gioco di The Legend of Zelda nato interamente dai suoi stessi team. Sappiamo anche che Iwamoto è più coinvolto nel funzionamento di Monolith Soft, quindi ci sarebbe comunque una certa supervisione da parte di Nintendo per la sua amata IP.