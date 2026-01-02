Il Braille si avvicinerà a diventare Patrimonio Culturale Immateriale dell'UNESCO nel 2026 (Giornata Mondiale del Braille il 4 gennaio)

HQ

Per milioni di persone in tutto il mondo, sei piccoli puntini possono fare tutta la differenza. Il Braille, il sistema che permette a persone cieche e ipovedenti di leggere, scrivere e muoversi in modo indipendente nella vita quotidiana, è più vicino a essere riconosciuto come Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità dall'UNESCO nel 2026. Questo avviene poco prima della Giornata Mondiale del Braille, il 4 gennaio, che segna il compleanno del suo inventore, Louis Braille.

La Spagna ha guidato questo sforzo, unendosi a Francia, Germania e altre nazioni europee per mettere in risalto l'importanza culturale e sociale del Braille. Grupo Social ONCE, che sostiene le persone con disabilità visive, ha spinto per il riconoscimento, sottolineando che il Braille è più di uno strumento, è una ancora di salvezza, un'esperienza condivisa e un ponte verso la partecipazione alla società. Per saperne di più, ovviamente, date un'occhiata al loro annuncio ufficiale tramite il seguente link. Go!