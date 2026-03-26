Il Brasile presenta il primo caccia supersonico costruito a livello nazionale
L'assemblea del Gripen segna una tappa importante per l'industria della difesa del paese.
Il Brasile ha presentato il suo primo caccia supersonico assemblato nel paese, diventando la prima nazione in America Latina a raggiungere questo traguardo.
L'aereo, un modello Gripen sviluppato con Saab, è stato presentato in uno stabilimento Embraer nello stato di São Paulo.
Il progetto nasce da un accordo del 2014 che includeva il trasferimento tecnologico e la produzione locale di 15 dei 36 jet ordinati dal Brasile.
Saab ha dichiarato che la linea di produzione brasiliana potrebbe anche fungere da hub di esportazione, a seguito dell'interesse di partner regionali come la Colombia.
Questo mette in evidenza le crescenti ambizioni del Brasile nell'aviazione militare e lo colloca tra un gruppo selezionato di paesi capaci di costruire caccia supersonici.