Il budget di Control 2 è inferiore a quello di Alan Wake 2

Nell'era dei budget che potrebbero comprarti una piccola nazione insulare, potrebbe sorprenderti sapere che Control 2 avrà un budget inferiore a quello di Alan Wake 2. Il prossimo grande sequel di Remedy potrebbe avere un po' meno soldi spesi per questo, ma a quanto pare ciò non influirà sulla qualità.

Parlando con Game File, il CEO di Remedy Tero Virtala ha confermato che il budget di Alan Wake 2 era solo "un po' più alto". Tuttavia, questo non lo preoccupa molto e non crede che nemmeno i fan dovrebbero preoccuparsi.

"Penso che con questo possiamo creare partite eccellenti", ha detto. "Se creiamo un gioco eccellente e capita di vendere quattro o cinque milioni di unità, allora siamo davvero felici", aggiungendo che di solito i giochi vanno in pareggio per Remedy se vendono circa due milioni di unità.

Il budget per Control 2 è di 50 milioni di euro, che ancora una volta può sembrare un affare per un grande gioco nel 2025, ma Remedy è consapevole che si tratta di un grande costo e ha una strategia per andare almeno in pareggio. Finché le aspettative non richiedono decine di milioni di copie, sembra che Remedy possa continuare a viaggiare.