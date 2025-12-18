Il calciatore ecuatoriano Mario Pineida del Barcelona SP ucciso a colpi di arma da fuoco a Guayaquil

HQ

Il calciatore ecuatoriano Mario Pineida, 33 anni, è stato assassinato a Guayaquil, la città più popolosa dell'Ecuador. Pineida fu ucciso insieme al suo compagno e sua madre rimase ferita, ma è "fuori pericolo". Due persone in bici hanno aperto il fuoco quando Pineida, la sua ragazza e sua madre stavano uscendo da una macelleria.

Pineida, 33 anni, è nata nella cittadina ecuadoriana di Santo Domingo de Los Tsáchilas. Ha iniziato la sua carriera calcistica con l'Independiente del Valle, giocando come difensore destro o sinistro tra il 2010 e il 2015, per poi unirsi al Barcelona Sporting Club di Guayaquil nel 2016, diventando uno dei loro giocatori chiave. Era previsto che disputasse l'ultima partita dell'anno per il Barcellona domenica prossima.

Con il Barcellona vinse due campionati ecuatoriani e raggiunse due semifinali della Libertadores. Ha inoltre collezionato nove presenze con la nazionale ecuadoriana tra il 2015 e il 2021. Ha inoltre giocato in prestito per il club brasiliano Fluminense nel 2022.

La Federazione Calcistica Ecuadoriana (FEF) ha espresso il suo "più profondo dolore" e ha condannato la violenza armata che colpisce l'Ecuador. L'Ecuador è il paese più violento dell'America Latina, con un omicidio ogni ora, e Guayaquil è una delle città più pericolose. Quest'anno, da settembre, cinque calciatori professionisti sono stati assassinati in Ecuador: Maicol Valencia, Leandro Yépez, Jonathan González, Miguel Nazareno e Mario Pineida.