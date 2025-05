Il calcio francese sta attraversando una rivoluzione, potrebbe nascere una "Premier League francese"

HQ

Il calcio professionistico francese è in crisi da molto tempo, non producendo abbastanza soldi per la Federcalcio francese, che si ripercuote sulle squadre che hanno budget più bassi e quindi viene messa in ombra nelle competizioni internazionali, con l'eccezione del Paris Saint-Germain, di proprietà del Qatar, che quest'anno giocherà la finale di Champions League.

Ma la struttura del calcio francese potrebbe cambiare drasticamente presto, forse già nella stagione 2026/27, con una nuova competizione descritta come una "Premier League francese" che sostituirà la Professional Football League (LFP) con una società commerciale, di proprietà dei club, che agisce come azionista, con il corrispondente cambiamento di governance: da un presidente eletto a un consiglio nominato dai club, dare più voce a ciascuno dei 18 club della Ligue 1.

Questi piani sono stati annunciati lunedì da Philippe Diallo, presidente della Federcalcio francese. Vincent Labrune, attuale presidente della LFP, è d'accordo con i cambiamenti, anche se ciò significherebbe probabilmente l'eliminazione della sua posizione. "Sono molto favorevole a passare a un modello simile a quello della Premier League, che ha ampiamente dimostrato la sua efficacia", ha detto Labrune lunedì (tramite RMC Sport).

Ci si aspetta che queste modifiche rendano le competizioni calcistiche francesi più competitive e attraenti, migliorando i guadagni dei club, quindi più club francesi avrebbero successo nelle competizioni europee: l'ultima volta che un club francese ha vinto la Champions League è stato il Marsiglia nel 1993. Tuttavia, perché ciò accada, sono necessarie alcune modifiche legislative, che saranno discusse al Senato il 10 giugno.