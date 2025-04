Il campione della F1 Academy si riprende dopo il terrificante incidente a Barcellona, subisce molestie online

HQ

Marta García, 24enne pilota spagnola, campionessa dell'inaugurale F1 Academy nel 2023, si sta riprendendo dopo un terrificante incidente durante la gara della Le Mans Cup al Circuit de Barcelona-Catalunya sabato scorso.

García, che corre per il team Iron Dames, era in testa ai test della classe GT3, ma la sua Porsche 911 è stata colpita alle spalle da Eliseo Donno su una Ferrari di AF Corse, mandandola fuori pista e contro una barriera di pneumatici. L'impatto, di 21 Gs, ha causato l'incendio dell'auto, che è rimasta momentaneamente intrappolata all'interno perché la portiera era bloccata.

Ha ricordato di essere stata presa dal panico mentre il fumo entrava nella cabina di pilotaggio, ma per fortuna è stata salvata dai marescialli e mandata in ospedale. Non ha riportato alcuna ferita, ma è rimasta sotto osservazione a causa dell'inalazione di fumo.

Lunedì, ha pubblicato sui social media che si stava riprendendo bene, dicendo che è stato uno dei momenti più difficili della sua carriera. Ha ringraziato i fan e il suo team per il supporto. Donno in seguito si è scusato, poiché si è assunto la piena colpa dell'incidente. Nonostante ciò, ha comunque subito abusi online online... Solo per il fatto di essere una donna.