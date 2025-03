Il Canada si prepara a un investimento di 13 miliardi di dollari nella flotta di elicotteri

HQ

Le ultime notizie sul Canada . L'esercito canadese è pronto ad andare avanti con il suo ambizioso piano da 12,9 miliardi di dollari per acquisire una nuova flotta di elicotteri tattici, volto a colmare le lacune in termini di potenza di fuoco, mobilità e supporto per le operazioni speciali.

Il progetto Next Tactical Aviation Capability Set (nTACS), che servirà la Royal Canadian Air Force, l'esercito canadese e le forze speciali canadesi, promette di aggiornare le capacità aeronautiche del Canada sostituendo l'obsoleta flotta di CH-146 Griffon.

Con le discussioni che dovrebbero iniziare quest'estate, il progetto è ancora nelle sue fasi iniziali, con una capacità operativa iniziale prevista per il 2033. Nel frattempo, anche il Canada si sta concentrando sull'aggiornamento della sua flotta di elicotteri da trasporto pesante Chinook, con un aggiornamento di mezza età fissato per il 2032.