Il candidato NASA di Trump torna al Senato con un avvertimento urgente sulla corsa alla Luna

Jared Isaacman, il miliardario astronauta privato nominato dal presidente Donald Trump per guidare la NASA, affronta mercoledì una seconda audizione di conferma mentre i senatori valutano se il suo background nello spazio commerciale possa accelerare il ritorno dell'America sulla Luna.

Isaacman (che ha volato due volte in orbita con missioni private SpaceX) prevede di dire ai legislatori che perdere terreno contro la Cina nella corsa lunare "potrebbe spostare l'equilibrio di potere qui sulla Terra." Presenterà la sua apparizione come un messaggio di urgenza dopo la sua nomina iniziale.

Donald Trump ha rinominato Jared Isaacman a novembre, poco dopo che il capo ad interim della NASA Sean Duffy si è scontrato pubblicamente con Elon Musk aprendo i contratti Artemis dell'agenzia a nuovi concorrenti.

Rimanere indietro con la Cina potrebbe spostare l'equilibrio globale di potere

Si prevede che i senatori rivisiteranno i legami di Isaacman con Musk e lo incalzeranno sul Progetto Athena, il suo piano a lungo termine per la NASA che prevede la propulsione nucleare elettrica, un programma di esplorazione di Marte e riforme radicali sull'efficienza.

Isaacman ha già assicurato ai legislatori che manterrà Artemis (il programma multimiliardario della NASA per far atterrare astronauti sulla luna) in primo piano, sostenendo che l'agenzia può portare avanti missioni lunari e marziane in parallelo.

Se confermato, supervisionerebbe circa 14.000 dipendenti e un budget che l'amministrazione Trump mira a tagliare del 25% per il 2026, dopo che quasi 4.000 dipendenti hanno accettato le concese quest'anno. Per ora stiamo aspettando conferme, quindi restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.