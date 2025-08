Il caos del magnate ritorna in stile retrò Car Park Capital

Ecco un ottimo motivo per tutti i nostalgici di esultare. È in arrivo un nuovissimo gioco ispirato al magnate, completo di prospettiva isometrica, grafica in pixel art e un tono satirico deliziosamente tossico. Car Park Capital, recentemente annunciato da MicroProse, offre un mix selvaggio di tutto ciò che ha reso grande il genere, come si vede nel suo trailer di debutto (dai un'occhiata qui sotto).

Sviluppato dal piccolo studio indipendente Hilkojj Interactive, il gioco invita i giocatori a trasformare aree verdi e tranquille in ampi parcheggi, il tutto in onore dell'onnipotente industria automobilistica. Potrai anche distribuire propaganda attraverso megafoni e statue per manipolare ancora di più i cittadini e costringerli a parcheggiare. Car Park Capital non si sottrae nemmeno al lavoro sporco, permettendoti di immergerti in affari loschi come la corruzione, le trivellazioni petrolifere per profitti extra e molte altre attività moralmente discutibili.

La grafica è di ispirazione retrò, isometrica e colorata, strizzando chiaramente l'occhio a classici come Transport Tycoon e RollerCoaster Tycoon. Sembra un'esperienza accogliente e nostalgica in divenire. Purtroppo non è stata ancora annunciata una data di uscita, ma il gioco è già disponibile per la lista dei desideri su Steam.

Ti sembra il tuo tipo di marmellata? E quali sono i classici giochi di magnati che ti stanno più a cuore?