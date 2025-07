Il capitano dell'Athletic Club, Iñaki Williams, vuole essere un punto di riferimento per gli immigrati ora che "l'estrema destra è di moda"

HQ

Iñaki Williams, il giocatore 31enne dell'Athletic Club, è stato nominato capitano della squadra. Nella sua prima conferenza stampa, gli è stato chiesto come ci si sente ad essere la prima persona di colore ad essere capitano del club basco, e si è schierato fermamente come esempio per combattere il razzismo, dicendo che "l'estrema destra è di moda".

"Possiamo rappresentare le tante persone che vengono dall'estero per guadagnarsi il pane quotidiano. Essere un punto di riferimento non solo nei Paesi Baschi, ma anche in Spagna, è importante per noi. Sia io che Nico veniamo da ambienti molto umili e crediamo che ciò che le persone vengono a fare qui sia un bene per tutti", ha detto.

Williams ha aggiunto i nomi dei suoi compagni di squadra dell'Athletic Club Adama Boiro (nato in Senegal), Álvaro Djaló e Adu Ares (con genitori della Guinea-Bissau). "Sembra che l'estrema destra sia di moda, quindi quelli di noi che hanno una voce cercheranno di continuare a lavorare per mettere a tacere le bocche e abbattere le barriere", ha aggiunto Williams.

Iñaki, i cui genitori sono venuti dal Ghana dopo aver attraversato il Sahara a piedi e aver saltato la recinzione di confine di Melilla, è anche il fratello maggiore di Nico Williams, ed entrambi giocano all'Athletic Club. L'ascesa alla celebrità di suo fratello 23enne, uno dei giocatori più noti della nazionale spagnola (Iñaki gioca per il Ghana), ha fatto sì che Nico fosse fortemente legato all'FC Barcelona. Tuttavia, il club basco ha finito per convincere Nico a rimanere a Bilbao e ha firmato un nuovo contratto fino al 2035.

Iñaki ha difeso suo fratello minore, che ha dovuto sopportare una "campagna mediatica", puntando direttamente il dito contro l'FC Barcelona, che ha portato a molestie (incluso il distacco della sua auto) provenienti prima dai tifosi arrabbiati dell'Athletic che temevano che se ne sarebbe andato, e poi dai giocatori arrabbiati del Barcellona quando ha annunciato che sarebbe rimasto.