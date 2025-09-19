Il capo della BMW: "Il motore a combustione non morirà mai"

HQ

BMW ha appena lanciato la sua nuova piattaforma per auto elettriche Neue Klasse al Salone di Monaco di Baviera e, con ciò, il futuro del produttore dovrebbe essere in gran parte elettrificato, ma non lo è. Autocar India ha parlato con Jochen Goller, responsabile delle vendite e del marchio di BMW, ed è molto chiaro e molto fermo quando spiega che per BMW il motore a combustione non si estinguerà mai. Mai.

"La combustione non scomparirà mai. Mai"

L'UE ha affermato che le auto con motori a benzina/diesel potrebbero non essere vendute dopo il 2035, ma ora è una decisione che molti analisti ritengono sarà ribaltata.