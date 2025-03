Il capo della difesa danese si rammarica della decisione dell'F-35 e cita i rischi per la sicurezza Rasmus Jarlov esprime preoccupazione per l'influenza degli Stati Uniti e il suo potenziale uso dell'F-35 come leva.

HQ Le ultime notizie sulla Danimarca . Il presidente della commissione Difesa del paese, Rasmus Jarlov, ha espresso rammarico per la decisione del paese di acquistare i caccia F-35, una mossa che ora ritiene un rischio per la sicurezza. Jarlov, che ha svolto un ruolo chiave nella decisione del 2016 di acquisire 27 F-35, ha ora sollevato preoccupazioni sul fatto che gli Stati Uniti potrebbero potenzialmente utilizzare l'aereo come leva nelle controversie geopolitiche, in particolare per quanto riguarda la Groenlandia. Ha avvertito che gli Stati Uniti potrebbero interrompere la fornitura di pezzi di ricambio o attivare un kill-switch per disabilitare completamente i jet se la Danimarca resistesse alle richieste degli Stati Uniti, tracciando parallelismi con la situazione con l'interruzione degli aiuti militari dell'Ucraina. Mentre Jarlov sostiene che investire in armi americane potrebbe compromettere la sicurezza della Danimarca, sostenendo alternative da altri paesi, resta da vedere se la Danimarca riconsidererà la sua strategia di difesa alla luce di queste tensioni. San Antonio, Texas, 17 ottobre 2023: operazioni di caccia stealth F-35 // Shutterstock