Il capo della Marvel Kevin Feige dà grandi aggiornamenti su Blade e X-Men

I Fantastici Quattro: Primi Passi vede una delle fazioni più iconiche della Marvel unirsi finalmente al MCU, e altri personaggi che sono stati lasciati nel dimenticatoio si uniranno presto a questo franchise. Almeno, questo è secondo Kevin Feige, che ha aggiornamenti per i fan sui film Blade e X-Men.

Parlando con Deadline, Feige insinua che il travagliatoBlade film potrebbe finalmente essere sulla buona strada. Dopo quattro versioni del film, due delle quali erano pezzi d'epoca, Feige ha confermato che il film di Mahershala AliBlade si svolgerà ai giorni nostri. "Siamo atterrati ai giorni nostri ed è su questo che ci stiamo concentrando", ha detto. "Non volevamo mettere un vestito di pelle su [Ali] e fargli iniziare a uccidere i vampiri... Puoi iniziare e avere un buon script e renderlo un ottimo script attraverso la produzione, ma non ci sentivamo sicuri di poterlo fare su Blade. Non volevamo fare questo a Mahershala e non volevamo farlo a noi".

Quando si tratta di X-Men, Feige ha già dei piani in movimento per quel film. Il regista di Thunderbolts* Jake Schreier ha già firmato per la regia, e la sceneggiatura è in fase di scrittura ora. "È ufficiale, Jake Schreier sta facendo X-Men per noi, e siamo molto, molto fortunati". Feige ha detto a Comicbook. "Siamo molto, molto fortunati ad averlo e molto entusiasti di averlo. E così stiamo iniziando. Tutto sta iniziando ora. La sceneggiatura è in corso".

Considerando gli elogi ricevuti da Thunderbolts*, non sorprende che Feige voglia coinvolgere Schreier per un'altra crepa nel MCU. X-Men sarà anche il momento in cui potremmo iniziare a vedere i supereroi classici Marvel ottenere nuovi volti, secondo Feige.