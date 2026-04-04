Il capo della Paramount e nuovo proprietario di Warner Bros. afferma che l'IA aiuterà i registi a "raccontare storie migliori"

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David Ellison, l'attuale capo di Paramount e presto anche il sovrano della Warner Bros., è molto entusiasta delle prospettive dell'intelligenza artificiale. Invece di dire che sostituirà i registi, crede invece che la tecnologia possa aiutare a fare film più velocemente e a permettere alle persone di "raccontare storie migliori."

Ellison ha spiegato la sua posizione sull'IA in un'intervista con Deadline: "La cosa che penso vedrete rendere possibile ciò che l'intelligenza artificiale e queste pipeline di GPU [unità di elaborazione grafica] basate su modelli che stanno per essere create permetteranno è di aiutarti a raccontare storie migliori perché sarai in grado di iterare più velocemente. Se riesci a fare il film 15, 20 volte, ottenere il feedback del pubblico, potrai raccontare storie migliori che intrattengono il tuo pubblico."

Ellison ha citato l'esempio della Pixar, dove l'obiettivo è "sbagliarsi il più velocemente possibile." Mentre usano il lavoro umano per decidere cosa impressionerà o meno il pubblico, sembra che Ellison veda un futuro in cui l'IA potrà fare questo per i registi. Inventare le idee cattive finché non si trova su una buona. Se questo manterrà il processo artistico della realizzazione cinematografica, non lo sappiamo, ma potrebbe aiutare a realizzare questi film più velocemente.