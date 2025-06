Il capo dell'esercito pakistano incontrerà Donald Trump Un raro incontro diretto tra il leader militare pakistano e il presidente degli Stati Uniti evidenzia il ruolo di Washington nell'allentare le tensioni con l'India.

HQ Le ultime notizie su India e Pakistan . L'alto funzionario militare del Pakistan incontrerà il presidente degli Stati Uniti mercoledì, segnando un passo insolito nelle relazioni diplomatiche tra i recenti sforzi per raffreddare il conflitto con l'India, secondo il programma ufficiale di Trump.



La discussione segue il coinvolgimento di Washington nella promozione di un cessate il fuoco tra le potenze nucleari rivali, anche se l'ordine del giorno esatto rimane riservato. Resta da vedere come questo incontro influenzerà la fragile pace nella regione, quindi rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti. Il Presidente degli Stati Uniti d'America (USA), Donald Trump firma il libro dei visitatori, alla Hyderabad House, a Nuova Delhi, il 25 febbraio 2020. Il Primo Ministro, Shri Narendra Modi e la First Lady M // Shutterstock